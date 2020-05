FOTOREEKS. Zo ziet nieuwe Park Brialmont in Berchem eruit David Acke

23 mei 2020

13u57 0 Berchem De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn sinds een week deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden.

De afgelopen maanden zijn de laatste grote werken uitgevoerd: er zijn een pad en vlonders aangelegd, de standbeelden met leeuwenkoppen zijn naar hun definitieve plaats verhuisd en er zijn 280 bomen aangeplant. Het gaat om 256 bomen in natuurpark Wolvenberg (eiken, wilgen en fruitbomen) en 24 bomen aan de Entree Grotesteenweg (lindes, kastanjes en eiken). De aannemer is intussen ook bezig met het zaaien van het gras. Om het gras een goede kans te geven om te groeien, mag het nog een hele tijd niet betreden worden. Daarom worden voorlopig enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Van zodra het gras voldoende sterk is om te betreden, kan het hele park opengesteld worden.