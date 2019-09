Eerste oogst van ‘Honing uit Berchem’ te koop ADA

20 september 2019

09u53 0 Berchem Vanaf dit weekend ligt de nieuwe oogst van ‘Honing uit Berchem’ in de winkelrekken. Deze lokale honing is een oogstproduct uit een twintigtal bijenkasten die in het district staan.

Momenteel staan er 25 bijenkasten verspreid over het grondgebied van Berchem. Hiermee wil het district in de eerste plaats de belangrijke rol van de bij in de kijker zetten. Bijen zijn essentieel voor onze voedselproductie maar hebben het moeilijk, door onder andere het gebrek aan bomen en planten in de omgeving en het gebruik van pesticiden. In een stadsomgeving hebben bijen betere overlevingskansen dan op het platteland, doordat er minder pesticiden gebruikt worden.

Vanaf 21 september kan het district de bewoners laten meegenieten van de nieuwe oogst. “We zijn trots om voortaan ook een echte ambachtelijke honing in de winkelrekken te plaatsen”, zegt districtsschepen Kris Gysels. “Onze imker gebruikt immers geen enkele machine om de honing te oogsten. Van bijenkast tot honingpotje verloopt alles volgens handmatige ambacht. En daarin verschilt onze ‘Honing uit Berchem’ dus sterk van de industrieel geproduceerde honing.”

De prijs van een potje honing bedraagt 5,50 euro. Berchemnaars kunnen de honing kopen in volgende Berchemse handelszaken: Helios, Bakkerij Goeiemorgen, Kupuku, Bakkerij Lebleu, Patisserie Neirynck en Slagerij Finebek.