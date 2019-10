Dronken fietsers veroorzaken ongevallen : één van hen moet rijbewijs inleveren voor vijftien dagen Toon Verheijen

19 oktober 2019

09u16 0 Berchem Twee dronken fietsers hebben zowel op Binnensingel als op Noordersingel een ongeval veroorzaakt.

Op de Binnensingel in Berchem botsten twee fietsers op elkaar. De 32-jarige fietser die gewond geraakte verklaarde dat de tegenligger over het fietspad zwalpte. De 51-jarige moest een ademtest afleggen en die was positief. De man is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt.

Op de Noordersingel ter hoogte van de Turnhoutsebaan raakte een 20-jarige fietsster lichtgewond toen ze inreed op een wagen nadat ze een rood verkeerslicht negeerde. De jonge fietsster legde een positieve ademtest af.