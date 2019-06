Dronken bestuurder (48) is rijbewijs minstens vijftien dagen kwijt Sander Bral

13 juni 2019

De lokale politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een oproep van een getuige die zag dat een vrouw zich vermoedelijk in dronken toestand verplaatste met de wagen. Er werd een kentekenplaat doorgegeven aan de noodcentrale en aan de hand daarvan kon het vermoedelijke traject achterhaald worden. Ter hoogte van de Boomgaardstraat in Berchem werd het voertuig al rijdend opgemerkt door een politiepatrouille. De auto werd aan de kant gezet en er waren wel degelijk indicaties dat de vrouw gedronken had. De vrouw van 48 jaar blies positief en moest haar rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Ze zal zich later nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.