Drie fietsers gewond bij valpartij door dubbel inhaalmanoeuvre Sander Bral

25 juni 2019

Op de Koninklijkelaan in Berchem zijn maandagochtend drie fietsers ten val gekomen. Ze liepen alle drie lichte verwondingen op. De man van 38, vrouw van 24 en vrouw van 39 jaar reden allemaal in de richting van de Middelheimlaan, komende van de Grotesteenweg. Toen één van de fietsers een voorligger langs links probeerde in te halen, waagde ook een andere fietser zich aan een inhaalmanoeuvre. Toen de fietsers met drie naast elkaar reden, raakten ze elkaar en kwam het drietal ten val. Twee van de fietsers werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.