Doelpunt Ilias El Yazidi kan Berchem niet in de beker houden: “Na de rust gaven we het uit handen” Kristof De Cnodder

14 september 2020

14u16 0 Berchem Berchem Sport zal ook dit jaar de beker van België niet winnen. De mannen van het Rooi verloren zondag met 2-1 op het veld van reeksgenoot Lyra-Lierse en liggen uit het bekertornooi. “Het was een match met twee gezichten. Na de rust gaven we het uit handen”, vertelt Berchems doelpuntenmaker Ilias El Yazidi.

Berchem moest het op Lyra doen zonder de geblesseerden Mauro, Nwokoro en Spies. Toch begon geel-zwart gezwind aan de partij. Al na vier minuten kon Ilias El Yazidi in twee tijden de score openen. “Onze eerste helft was eigenlijk best goed”, blikt de 26-jarige aanvaller terug. “Na de vroege 0-1 hadden we de zaken onder controle. Jammer genoeg werd het een wedstrijd met twee gezichten, want na de pauze moesten we het spel meestal ondergaan. Lyra-Lierse drukte ons weg, zodat we er nog moeilijk uit geraakten. Uiteindelijk scoorde Lyra-Lierse via twee stilstaande fases (een afgeweken vrije trap en een penalty, red.). Jammer, want ik had graag nog een ronde of twee verder gegaan in de beker. Je droomt toch altijd van een mooie affiche tegen een topper uit 1A.”

Competitiestart uitgesteld

Extra zuur voor Berchem is dat Thomas Verstraelen vroeg in de tweede helft het veld moest verlaten, nadat hij een stevige tik op zijn been kreeg te verwerken. In de komende dagen zal de exacte ernst van die blessure moeten blijken. “Het wordt deze week wonden likken”, zegt Ilias El Yazidi. “Zelf heb ik ook wat last van de hamstrings, dus ik moet een beetje uitkijken. In die zin komt het niet slecht uit dat onze competitiestart met een paar dagen werd uitgesteld. Normaal zouden we zondag beginnen op Wijgmaal, maar zij kwalificeerden zich wel voor de volgende bekerronde en moeten daarin komend weekend aan de bak.”

El Yazidi rekent er op dat Berchem tegen dan helemaal klaar zal zijn voor de start. “Door corona werd het een verstoorde voorbereiding, maar als iedereen fit is, gaan we toch weer een aardige ploeg hebben. Met de huidige kern denk ik dat we mogen mikken op een plaatsje in de subtop”, besluit het jeugdproduct van Beerschot.