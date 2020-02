District herdenkt slachtoffers van V-bommen met erfgoedwandeling ‘Bommen op Berchem 1940-1945’ CVDP

24 februari 2020

17u43 2 Berchem Op zondag 15 maart organiseert het district de erfgoedwandeling ‘Bommen op Berchem’. Dit jaar wordt er gewandeld rond de Duitse inval op 10 mei 1940.

De nieuwe erfgoedwandeling werd gemaakt door Paul Gysen, voorzitter van Heemkring Berchem en het Zoldermuseum ‘Schaliënhoeve’. “De vorige jaren focusten de wandelingen zich per Berchemse wijk. Dit jaar wordt er gewandeld rond de herdenking van de slachtoffers van de V-bommen en de slachtoffers van de Duitse inval op 10 mei 1940. Het zal ook de eerste erfgoedwandeling zijn op initiatief van de nieuwe schepen voor erfgoed en districtsburgemeester Evi Van der Planken.”

Binnen de wandeling staat de inslag van een V2-raket op het klooster van de Zusters Annonciaden en het Sint-Joanna-Instituut in de Ferdinand Coosemansstraat centraal. Hier werden een groot deel van het klooster weggevaagd van de kaart en stierven er bij de explosie 30 zusters, de huishoudster en de tuinman. Aan het heropgebouwde klooster en school ligt ook het start- en eindpunt van de wandeling.

Oorlogsweetjes

Tijdens de erfgoedwandeling krijgen deelnemers informatie over de bominslagen tijdens Wereldoorlog 2. “We geven interessante weetjes zoals dat er bij de heraanleg van de speelplaats in 2018 er nog beschadigde potten en keukengerei van de kloosterkeuken opdoken. Dat kwam doordat een V2-raket zich in de grond boorde en pas dan explodeerde (een V1-bom explodeerde bij impact). Ook werd de torenspits van de Sint-Hubertuskerk met 30 meter ingekort op bevel van de Duitse Bezetter omdat deze recht in de aanvliegroute van de Luchthaven van Deurne stond.

De wandeling start op 15 maart om 14 uur aan het Beeld van de Vrede (Grotesteenweg 108 in Berchem). Op 90 minuten worden er in totaal twaalf markante plaatsen bezocht in Oud-Berchem. Tickets kan je voor twee euro bestellen via de website. Er kan slechts een maximum van 125 deelnemers zich inschrijven. Voor vragen kan je bellen naar 03 292 51 15 .