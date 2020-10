Deco-journaliste Joni brengt boek uit over hoe je mooi woont met kinderen: “Je hoeft de rommel niet te verstoppen” Annelin Marien

03 oktober 2020

11u17 0 Berchem Wie kleine kinderen heeft, zal deze situaties ongetwijfeld herkennen: rondslingerend speelgoed, achter elke hoek een papfles en kleertjes die maar niet in de kleerkast verzeild lijken te geraken. Joni Vandewalle (33) is zelf mama van twee dochters, Bobbi en Thelma, en kent de perikelen van een minder ordelijk huis met kinderen maar al te goed. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn: de decoredactrice wil met haar boek Let’s Play House korte metten maken met kinderspullen die in woonmagazines vakkundig weggewerkt worden. “Speelgoed, kinderstoelen en knuffels kunnen wél een meerwaarde zijn voor je interieur.”

Interieur is altijd Joni’s grote passie geweest. Als kind kreeg haar kamer bijna maandelijks een make-over, voordat ze het huis uit ging had ze al haar hele inboedel bijeengezocht, en ook haar huidige woning ziet er nooit langer dan een paar weken hetzelfde uit. Dat veranderde niet toen ze twee jaar geleden haar eerste dochter verwelkomde. “Ik dacht een opgeruimd en perfect gestyled huis vaarwel te kunnen zeggen: een baby komt niet alleen, maar met een hele hoop extra spullen en speelgoed. Maar uiteindelijk werden onze kinderkamers de meest geslaagde kamers van ons huis: ik had nooit gedacht dat ik een kinderkamer inrichten zo leuk zou vinden! Daarom wilde ik ook andere ouders tonen dat je met kinderen wél mooi kan wonen.”

Speelgoed zorgt voor sfeer

Joni koopt als decoredactrice zelf vaak woonmagazines, daarin worden kinderspullen vaak weggestopt om toch maar dat perfecte plaatje te kunnen tonen. “Jammer, want er zijn zoveel mensen met kinderen die zich afvragen: ‘Waar zijn al hun kinderspullen naartoe?’ Daarom wilde ik graag eens binnenkijken bij jonge gezinnen waar speelgoed voor sfeer zorgt, kinderen elke dag ambiance brengen en de ouders zonder morren een groot deel van hun huis opofferen voor originele kamers, kleurrijke speelhoekjes en creatieve opbergruimte.”

Let’s Play House bestaat uit 25 binnenkijkers, voornamelijk met foto’s van Hannelore Veelaert en telkens een pagina over hoe de bewoners hun huis kindvriendelijk hebben ingericht. “Er staan 12 Belgische woningen in, en ik bespreek ook huizen van influencers uit Australië, Engeland, Frankrijk en Nederland. Maar ik bespreek niet enkel bekende Instagrammers: ook het prachtige interieur van mijn schoonzus kreeg een plekje in het boek. Mijn eigen huis staat er dan weer niet in: ik wilde niet de boodschap geven dat ik weet hoe het allemaal moet. Ik wil jonge ouders vooral laten zien hoe anderen hun interieur mooi maar kindvriendelijk inrichten, en daarbij heb ik me door het boek zélf opnieuw laten inspireren en de kinderkamers weer een hele make-over gegeven!”

Let’s Play House (mooi wonen met kinderen) zal verschijnen op 27/10 en wordt uitgegeven door Lannoo. Het boek kost 29,90 euro.