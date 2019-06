Dealer verkoopt coke voor ogen van politie Sander Bral

17 juni 2019

Tijdens hun toezicht stelde de politie een verkoop van drugs vast. De verkoper maakte vrijdag zichtbaar contact met de afnemer die in z’n auto in de Vredestraat in Berchem zat te wachten. Er werden heroïne en cocaïne verhandeld. De twee betrokkenen werden tegengehouden. Ook bij de verkoper thuis werd een kleine hoeveelheid drugs gevonden. De verdachte van 28 jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.