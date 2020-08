Dealen in het struikgewas aan Berchem Station Sander Bral

04 augustus 2020

Recent liepen er bij het wijkteam Centrum van de lokale politie meldingen binnen rond drugsoverlast in de buurt van het station van Berchem. Het wijkondersteuningsteam deed er vrijdag daarom toezicht. Met succes.

Tijdens het toezicht viel een jongeman op omdat hij zich zenuwachtig gedroeg in het parkje vlakbij het station. De inspecteurs konden flarden van het gesprek opvangen en het leek alsof hij met iemand op die plek had afgesproken. Op een bepaald moment verdween de man in de struiken. Het team volgde de verdachte en enkele minuten later kon de politie een transactie zien gebeuren met een andere jongeman, wat verderop in de struiken.

Beide verdachten werden meteen staande gehouden. De eerste verdachte die in beeld kwam, gaf meteen toe dat hij net cocaïne gekocht had. De verkoper ontkende dat hij iets verkocht zou hebben en hield het erop dat hij op die plaats een sigaretje kwam roken. De politie nam het duo mee naar het bureau.

Zowel bij de koper (35) als bij de vermoedelijke verkoper (26) vond de politie enkele gebruikershoeveelheden cocaïne. De vermoedelijke dealer bleef gearresteerd en werd door de onderzoeksrechter aangehouden.