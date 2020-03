Das Kunst maakt videoworkshops voor kinderen om verveling tegen te gaan Annelin Marien

23 maart 2020

16u10 0 Berchem Das Kunst organiseert sinds 2017 kunstprojecten met jongeren en kinderen in freinetschool de kRing in Berchem, maar moest zoals veel andere organisatoren haar edities van Kunstfabriek in de paasvakantie annuleren door COVID-19. Met Kunstfabriek@home wil Das Kunst een creatief alternatief aanbieden voor kinderen thuis.

Veel kinderen zien hun weekje samen kunst maken in de paasvakantie door de neus geboord, maar Das Kunst vond een alternatief. Het team is momenteel volop in de weer met zelfgeproduceerde videoworkshops waarmee deelnemers thuis helemaal zelf aan de slag kunnen gaan. De workshops zijn zo gemaakt dat er een minieme tussenkomst van de ouder nodig is: voor het verzamelen van het benodigde huis-, keuken- en tuinmateriaal en het opzetten van de video is er hulp nodig. Daarna is het aan de kinderen om kunst te maken.

Op het einde van de week worden alle deelnemers met elkaar verbonden tijdens een virtueel toonmoment op social media. Kunstfabriek@home is er voor iedereen in Vlaanderen van 6 tot en met 12 jaar. De prijs is €5 per dag en inschrijven gebeurt via www.daskunst.be. Deelnemers krijgen iedere avond van elke weekdag in de vakantie de twee videoworkshops in hun mailbox: ééntje voor in de voormiddag en één voor de namiddag.