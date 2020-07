Dader van steekpartij in Berchem blijft aangehouden CVDP

31 juli 2020

19u28 1 Berchem In de buurt van de Driekoningenstraat in Berchem werd vorige week een 43-jarige man neergestoken. In een tumult met een andere man liep hij een messteek in zijn hals op. Het slachtoffer Farid El M. werd gearresteerd samen met een andere verdachte. De raadkamer besliste vandaag dat hij aangehouden blijft.

De steekpartij vond vorige week zaterdag plaats. Politiewoordvoerder Sven Lommaert: “Rond 17 uur kwamen verschillende oproepen binnen over een zware vechtpartij in de Driekoningenstraat. Een achttal mensen zouden daar met mekaar in de clinch zijn gegaan. Toen onze ploegen aankwamen, bleek het incident zich te beperken tot twee mannen van wie één ernstig gewond is geraakt. De politie heeft de omgeving van de Baron De Caterstraat/Driekoningenstraat afgezet. Wij vragen ook iedereen uit die buurt weg te blijven.”

De verdachte, een Afrikaanse man uit Nederland, werd door de politie uit een woning gehaald. Hij zat daar ondergedoken. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, kon niemand uit de buurt zaterdagavond zeggen. Feit is dat het tot een fors handgemeen kwam, waarbij ineens een messteek werd uitgedeeld. De messentrekker sloeg dan op de vlucht, achterna gezeten door een tiental vrienden van het gewonde slachtoffer. Die laatste blijkt nu de dader eerst te hebben aangevallen. De raadkamer besliste vandaag dat hij aangehouden blijft.



