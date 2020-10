Coronabesmetting zet duel tussen Berchem Sport en Lyra-Lierse mogelijk op de helling Patrick Bijnens

08 oktober 2020

13u24 0 Berchem Voor voetbalclub Berchem Sport staat er aanstaande zondag een interessante streekderby tegen Lyra-Lierse in het Ludo Coeckstadion op het programma. Een coronabesmetting bij Berchem gooit mogelijk nog roet in het eten.

De club weet immers door een coronabesmetting nog steeds niet of de revanche voor de verloren bekerwedstrijd van nauwelijks een maand geleden, effectief zal kunnen plaatsvinden. Vorig weekend diende al in laatste instantie het duel tegen Sporting Hasselt geannuleerd te worden. “Zaterdagmorgen rond 10 uur ontvingen we van een speler de melding dat hij positief getest had op het coronavirus”, vertelt Berchems secretaris Luc Verhoeven. “We namen, zoals het protocol voorschrijft, onmiddellijk contact op met de voetbalbond om de match van die avond in Hasselt te laten uitstellen. Aangezien die speler de dag voordien in contact kwam met andere ploegmakkers en technische staf, dienden alle betrokkenen in quarantaine te gaan en zich pas vijf dagen later, op woensdag, te laten testen. Alle resultaten hiervan worden ten laatste op vrijdag verwacht.”

De Berchemse spelersgroep mocht daardoor deze week de trainingen nog niet hervatten. De voorbereiding op het duel van aanstaande zondag verloopt hierdoor chaotisch. “We dienden door deze onzekerheid en het feit dat er wellicht ten vroegste op zaterdag een training zou kunnen georganiseerd worden, een verzoek in bij Voetbal Vlaanderen om onze thuismatch van zondag tegen Lyra-Lierse eveneens naar een latere datum te verschuiven. Voetbal Vlaanderen toonde evenwel geen begrip en liet weten dat een wedstrijd enkel kan uitgesteld worden indien minstens vijf spelers niet kunnen deelnemen door besmetting of quarantaine.”

Berchems sportief manager Marc De Mulder verwacht dat er zondag zal gespeeld worden. “De eerste resultaten van de coronatesten die binnenlopen geven allen een negatief resultaat. We gaan volgens mij een elftal tussen de lijnen kunnen brengen”, aldus De Mulder.”

Berchem heeft de organisatorische voorbereiding voor het duel van zondag wel verdergezet. De traditionele voorverkoop werd ondertussen verschoven naar zaterdag tussen 10 en 12 uur. De fans van Lyra-Lierse zijn hoe dan ook niet toegelaten. Het competitieduel tussen beide clubs wordt door de politie immers als een risicomatch beschouwd. Bezoekende toeschouwers mogen door de maatregelen in coronatijden de wedstrijd om die reden niet bijwonen. Lyra-Lierse voorziet echter een livestream van de streekderby op hun Facebookpagina.