Controle fietser leidt politie naar appartement vol hasj en cocaïne Sander Bral

18 juni 2019

12u19 0 Berchem De lokale politie heeft een drugsdealer acht kilogram hasj lichter gemaakt. Twee inspecteurs wilden in Berchem de verdachte op de fiets controleren, maar die zette de vlucht in. Hij werd snel gepakt met verkoopshoeveelheden drugs op zich. Een huiszoeking leverde nog meer resultaten op.

Twee inspecteurs van het politiewijkteam Statiestraat wilden maandag een man controleren die zich met de fiets over de Uitbreidingsstraat in Berchem verplaatste. De politie was op dat moment bezig met een actie tegen fietsdiefstallen in de omgeving van het station. Toen de fietser aangesproken werd voor controle, gooide die zijn fiets weg en zette hij het op een lopen. De inspecteurs zetten de achtervolging te voet in.

De verdachte werd snel gepakt en overmeesterd. Bij een fouille werden er verschillende verkoopsdosissen hasj en cocaïne gevonden. Bovendien had hij een grote som cash geld op zak. De verdachte verblijft illegaal in ons land maar heeft wel een verblijfplaats in een appartement in Borgerhout. Daar deed de politie een huiszoeking.

Er werd acht kilogram hasj gevonden, 21 verkoopsdosissen cocaïne, negen verkoopsdosissen hasj, een grote som cash geld en een mobiele telefoon waarmee wellicht louche zaken gedaan werden.

De 41-jarige verdacht werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aangehouden hield. De verdachte ontkent elke betrokkenheid met de drugs die in het appartement gevonden zijn.