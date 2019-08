Chinese vrouw (38) vervolgd voor het uitbaten van cannabisplantage BJS

20 augustus 2019

18u04 3 Berchem Een 37-jarige vrouw van Chinese afkomst staat voor de Antwerpse rechtbank terecht voor het houden van een cannabisplantage in de Diksmuidelaan in Berchem. De procureur schat de drugsopbrengsten op 500.000 euro en eist 2 jaar cel en 8.000 euro boete.

De politie viel het rijhuis op 15 maart 2019 binnen na een tip. Op de eerste en tweede verdieping waren respectievelijk twee en drie kweekruimtes ingericht. In totaal werden 1.046 planten aangetroffen. Het leek er bovendien op dat er al verschillende oogsten hadden plaatsgevonden. De elektriciteit werd afgetapt.

Op het gelijkvloers trof de politie een Chinese vrouw aan. Ze had twee gsm’s op zak. Eén toestel bleef na haar arrestatie herhaaldelijk rinkelen. De vrouw verklaarde dat een landgenoot haar had gedwongen had om in de woning te verblijven en dat ze er nog maar enkele dagen woonde. Van een plantage in de woning had ze naar eigen zeggen geen weet.

Omdat de verdachte geen namen van medeplichtigen wou of kon noemen en omdat telefonie-onderzoek op haar gsm’s niets opleverden, verscheen ze dinsdag alleen voor de rechtbank.

Haar advocate vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënte leidt een schrijnend bestaan. Ze werd als kind door haar ouders weggeven en heeft hetzelfde moeten doen met haar eigen kinderen. Ze kan niet lezen of schrijven en is per schip en trein vanuit China naar Nederland en later naar België gekomen. Een vaste woonplaats heeft ze niet. Ze zwerft maar wat rond. Ik kan niet geloven dat ze een rol heeft gespeeld in de uitbouw van de plantage. Volgens mij is ze door criminelen uit Nederland geronseld om in het pand aanwezig te zijn. Ze is dus zelf slachtoffer.”

Omdat de elektriciteit werd afgetapt, vraagt de energiemaatschappij een schadevergoeding.

Vonnis op 29 augustus.