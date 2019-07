Celstraffen tot 2 jaar voor betrokkenheid bij straatroof BJS

11 juli 2019

14u27 0 Berchem De Antwerpse strafrechter heeft vier jonge kerels celstraffen tot twee jaar opgelegd voor hun betrokkenheid bij een straatroof in Berchem.

De overval gebeurde op 15 maart, op een vrijdagavond. Een vrouw van 57 werd toen in de Wapenstilstandlaan in Berchem door een jongeman tegen de grond geslagen. De verdachte nam de handtas van het slachtoffer af en stapte in een wagen die meteen wegreed. De tas werd later - zonder inhoud - teruggevonden in de buurt van het Antwerpse stadspark.

Een opmerkzame getuige kon de nummerplaat van het voertuig noteren en aan de politie bezorgen. De nummerplaat werd door een ANPR-camera herkend, waarna een ploeg van de mobiele eenheid de verdachte auto staande hield in de Lange Leemstraat. Het betrof Joannes R., die zei dat een kennis – later zou blijken dat het Gianni D. betrof - het slachtoffer had overvallen.

Verder onderzoek wees uit dat in totaal vier mannen in de auto hadden gezeten. Ze wezen beschuldigden elkaar en minimaliseerden hun eigen aandeel. Zo verklaarde Gianni D. dat hij de feiten had gepleegd onder bedreiging van de anderen, en zei Joannes R. dan weer dat hij niet wist dat Gianni D. iets van plan was.

De rechtbank veroordeelde twee van de vier mannen vanmorgen tot twee jaar cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. De andere twee kregen een werkstraf van 240 uur en een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd.