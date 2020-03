Café in Berchem moet zes weken dicht wegens drugsoverlast BJS

09u46 0 Berchem Het college van de stad Antwerpen heeft het besluit van de burgemeester bevestigd om café Cukur in de De Villegasstraat te sluiten. De zaak blijft gedurende zes weken, tot en met 12 april 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van buurtbewoners over overlast veroorzaakt door het café, ging de politie over tot het controleren van de zaak. “Tijdens deze controle waren er, behalve de verantwoordelijke, ongeveer twintig personen aanwezig”, vertelt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Twee van hen bezaten een gebruikershoeveelheid cannabis en een derde persoon, die ook over een gebruikershoeveelheid cannabis beschikte, was openlijk een joint aan het rollen die hij van tafel veegde op het ogenblik dat hij de politie opmerkte. Een vierde aanwezige was in het bezit van achttien gebruikershoeveelheden cocaïne en twee gsm’s.”

Nadat het café doorzocht werd met een drughond, bleken er in de afvalemmers verschillende lege verpakkingen met restanten van soft- en harddrugs te liggen. “Verder lag er een joint op de grond van de rookruimte en een gebruikershoeveelheid cannabis onder een tafel in de verbruikersruimte. Buiten lag een gripzakje met restanten van groen kruid, dat naar cannabis rook en waarop de drughond positief reageerde. Na de controle werd het café gerechtelijk verzegeld”, aldus de woordvoerder van De Wever.