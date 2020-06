Buurtbewoners Saffierstraat steken koppen bij elkaar voor aanleg nieuw park: “Groene lap van 15.000 vierkante meter ligt hier voor het rapen” ADA

17 juni 2020

18u46 0 Berchem Langs de Saffierstraat in Berchem ligt een groene zone van ongeveer 15.000 vierkante meter. Een kostbaar stuk groen in een district dat eigenlijk een tekort aan groen heeft en dat nu niet gebruikt wordt. Buurtbewoners hebben zich nu verenigd en zouden die groene long graag ombouwen tot een park.

Buurtbewoners van de Saffierstraat in Berchem hebben zich verenigd om de zeldzame groene lap grond in het district om te bouwen tot een heus park van 15.000 vierkante meter. Het Saffierpark, zoals de buurt hun toekomstig park zouden noemen, zou perfect kunnen aansluiten op Het Prieel en het nieuwe Ringpark rond de Antwerpse Singel. “Een ideale kans om een prachtige wandelroute in het groen te creëren”, klinkt het.

Ontharden

“Vanuit de stad hoor je dat we moeten inzetten op het ontharden van de bodem zodat regenwater opnieuw kan doorsijpelen, wel dit is een uitgelezen kans. Je hoeft zelfs niet te ontharden. Dit stuk ligt gewoon voor het grijpen. Het enige wat je moet doen is het opwaarderen tot een mooi park”, zeggen buurtbewoners Simon en Mathias.

Zwemvijver?

De buurtbewoners willen in een volgende stap een participatieproject opstarten om de noden van de buurt in kaart te brengen. “De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik denk maar aan een speelbos, wandelroutes of misschien zelfs een zwemvijver. Daarom is het nu belangrijk om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen om een plan uit te werken”, gaat Simon verder.

Enkele jaren geleden opperde de provincie de plannen om de fietsostrade er te laten aansluiten op het Ringfietspad. Een plan waar Simon en Mathias niet tegen zijn maar ze denken wel dat er goed moet worden nagedacht over de manier waarop dat fietspad ingebed wordt in de buurt.

“Er was sprake om het fietspad in de hoogte uit te bouwen. Dat zou beteken dat heel wat oude bomen zouden moeten wijken. Wij denken dat zo een fietspad perfect via de bestaande straat kan worden aangelegd. Wij hopen dat de politiek hier even creatief kan denken als wij en dat we samen tot de beste oplossing komen.”