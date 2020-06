Buga garage maakt plaats voor nieuwbouwproject: 86 appartementen, 20 woningen en 5.200 vierkante meter groen David Acke

12 juni 2020

10u28 2 Berchem De huidige Buga garage in Oud-Berchem maakt binnenkort plaats voor een nieuw woonproject Hill Yard. Er komen 86 appartementen en 20 woningen, verdeeld over een oppervlakte van 8.621 vierkante meter. Aangezien het om een herontwikkeling van een oude garage gaat, neemt het project geen extra open ruimte in. De Antwerpse projectontwikkelaar Antonissen Development Group voorziet 5.200 vierkante meter groen, waarvan een deel overdag publiek toegankelijk zal zijn.

De bekende Buga garage aan het Frans Vanhombeeckplein in Oud-Berchem maakt binnenkort plaats voor een nieuw woonproject. Op de plaats waar sinds 1972 auto’s worden verkocht, start projectontwikkelaar Antonissen Development Group binnenkort met de bouw van woonproject ‘Hill Yard’. De showroom en de 8 bestaande duplex appartementen die zich boven de showroom bevinden worden gerenoveerd. Daarnaast komen er nog 78 appartementen en 20 woningen bij, waaronder ook een mindervalide woning.

Groendaken en zonnepanelen

Waar de site vandaag volledig gebetonneerd is, komt binnenkort 5.200 vierkante meter aan groen. Zo hebben alle huizen elk hun privétuin, is er een publieke binnentuin en krijgen de appartementen groendaken. Die daken - van zowel de appartementen als de huizen - worden ook voorzien van zonnepanelen.

“Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat er heel wat extra woningen in een groene omgeving in de stad worden gecreëerd. De groene zones zijn niet alleen voor de bewoners een troef, ook de voorbijgangers kunnen er gedurende de dag van genieten. Zo wordt er een doorgang doorheen de site gecreëerd die overdag toegankelijk is voor iedereen en die het Frans Van Hombeeckplein verbindt met de Klauwaardsstraat en de Grotesteenweg. Op die manier werken we meteen mee aan de heropleving van de volledige buurt”, vertelt Sven Potvin, CEO Antonissen Group.

Zes parken in buurt

Voor de Antwerpse projectontwikkelaar maakt vooral de locatie dat het een sterk stadsontwikkelingsproject wordt. Onder andere door de centrale ligging, met toegang tot zowel het openbaar vervoer als culturele faciliteiten op wandelafstand. “Oud-Berchem is een gekende plaats waar veel Antwerpenaren graag vertoeven. Het project bevindt zich niet alleen aan het gekende Frans van Hombeeckplein, maar ligt daarnaast ook nog eens op wandelafstand van de brouwerij De Koninck. Er zijn bovendien verschillende tramlijnen die je rechtstreeks naar het centrum brengen én er liggen maar liefst zes parken in de buurt”, aldus Potvin. Er wordt een ondergrondse parking voorzien voor 131 wagens en bijna 200 fietsen. En ook bovengronds komt er nog een kleinere, overdekte fietsenstalling.

De verkoop van Hill Yard is nog maar net van start gegaan. De prijzen variëren van 168.000 euro voor een studio tot 368.000 euro voor een woning. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken starten in januari 2021 en kunnen de eerste bewoners er in april 2023 hun intrek nemen.