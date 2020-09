Bruno Appels en Berchem Sport openen competitie tegen Wijgmaal: “Nieuwe coach kon stempel drukken tijdens lange voorbereiding” Kristof De Cnodder

22 september 2020

13u53 0 Berchem Berchem Sport begint woensdagavond aan de competitie in tweede nationale met een duel tegen Wijgmaal. “Het is door de coronatoestand een hele lange voorbereiding geweest, maar die hebben we goed gebruikt. Nu snakken we naar de echte start”, zegt Berchems doelman Bruno Appels (32).

Meer dan een half jaar nadat de vorige competitie abrupt werd afgebroken, start eindelijk het nieuwe seizoen. Net zoals zijn collega-voetballers is ook bij Bruno Appels de honger naar de bal héél erg groot. “We hebben intussen al wel twee bekermatchen gespeeld, maar de competitie is toch nog wat anders”, vertelt de Berchemse keeper. “Intussen hebben we een atypische en lange voorbereiding gehad. Het voordeel is wel dat onze nieuwe trainer (Geert Emmerechts, red.) al de kans heeft gehad om zijn stempel te drukken. De coach is duidelijk in zijn communicatie. We weten waar hij naartoe wil. Ik denk dan ook dat we er in grote lijnen klaar voor zijn.”

Hoe ver Berchems ambitie in deze nieuwe campagne mag reiken, durft routinier Appels niet te voorspellen. “In principe gaan we een degelijke ploeg hebben, maar ik heb op dit moment nog te weinig zicht op de sterkte van de tegenstanders”, gaat de geboren Oosthovenaar verder. “Ik vermoed dat heel wat teams weer aan mekaar gewaagd zullen zijn. Doorgaans worden in deze reeks de meeste wedstrijden beslist op details en strijd. Met een goede mentaliteit is veel mogelijk. Dat moeten we steeds in het achterhoofd blijven houden.”

Kunstgras

Tegen Wijgmaal zal Berchem het straks moeten doen zonder Roy Mauro, die wat last heeft van de achillespees. In afwezigheid van Mauro draagt Appels normaal de kapiteinsband. De gelegenheidsaanvoerder verwacht zich aan een lastig avondje. “Wijgmaal is een ploeg die ons traditioneel niet echt ligt”, aldus Appels. Omdat Wijgmaal geen stadionverlichting heeft, wordt er uitgeweken naar het kunstgrasveld van Oud-Heverlee. “We hebben in aanloop naar deze partij niet specifiek op kunstgras getraind, maar in principe mag dat straks geen bepalende factor zijn. In de voorbije jaren heeft iedereen al voldoende vaak op een synthetisch veld gestaan. We zouden dus zonder veel problemen die klik moeten kunnen maken”, besluit Appels.