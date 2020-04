Bestuurster zonder rijbewijs rijdt 170 per uur met kind in wagen Sander Bral

03 april 2020

17u16 0 Berchem De verkeerspolitie heeft donderdag twee opmerkelijke vaststellingen gedaan.

In de voormiddag stak een voertuig een anonieme motorpatrouille aan hoge snelheid voorbij op de Ring richting Gent. De politie ging achter de auto aan en er werd een snelheid tot 170 kilometer per uur gemeten. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

In de namiddag controleerde een patrouille in uniform een personenwagen op de Fruithoflaan omdat de inspecteurs opgemerkt hadden dat het kindje achteraan de veiligheidsgordel niet om had. De bestuurster kon geen identiteitsdocumenten voorleggen. Na opzoekwerk in de databanken kon de verkeerspolitie de vrouw toch identificeren. De politie kon ook achterhalen dat de vrouw niet over een geldig rijbewijs beschikt. Ze had ooit wel een voorlopig rijbewijs, maar dat was al enkele jaren vervallen. De auto werd geïmmobiliseerd op vraag van het parket.