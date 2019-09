Bestuurder van overdreven luide ‘boomcar’ beboet Sander Bral

23 september 2019

16u04 0

Het politiewijkteam van de Junostraat controleerde zondag de hele dag op verschillende vormen van overlast in hun werkgebied. Er werd zowel in uniform als in burger gepatrouilleerd. Acht verkeerd geparkeerde voertuigen werden beboet, net als vier bestuurders die met hun gsm achter het stuur rondreden. Eén motorrijder kreeg een boete omdat hij geen beschermende kledij droeg en één iemand stond zonder toelating op een parkeerplaats voor mensen met een handicap. Er werd ook een overdreven luide zogenoemde ‘boomcar’ beboet. Eén gecontroleerde persoon had een verboden wapen op zak en twee vermoedelijke dealers werden betrapt en voorgeleid. Tot slot kregen ook de eigenaars van vijf loslopende honden een GAS-boete.