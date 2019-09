Bestuurder stapt uit auto na discussie en wordt aangereden, verdachte meldt zich bij politie Sander Bral/Patrick Lefelon

13 september 2019

17u53 52 Berchem In het Antwerpse district Berchem heeft zich deze namiddag een extreem geval van verkeersagressie voorgedaan. Iemand zou opzettelijk aangereden zijn na een discussie op de Mechelsebrug over de Ring. Het slachtoffer raakte kritiek gewond. Een verdachte heeft zich vanavond spontaan aangemeld bij de politiezone Hekla. Hij wordt ondervraagd.

Twee bestuurders kregen het vanmiddag met elkaar aan de stok op de Mechelsebrug over de Ring rond Antwerpen in Berchem. Eén van de bestuurders stapte volgens getuigen uit zijn auto, waarop de andere bestuurder hem en het openstaand portier aanreed.

Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeert in levensgevaar. De andere bestuurder vluchtte weg na het incident. Hij wordt opgespoord door de lokale politie.

Rond 20 uur meldde de mogelijke dader van de verkeersagressie zich aan bij de PZ Hekla (zone Edegem, Kontich). Hij werd overgebracht naar de verhoorlokalen van de politie Antwerpen op de Noorderlaan.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Wij gaan straks luisteren naar de verklaringen van deze persoon. Voorlopig spreken wij van een ‘vermoedelijk geval van verkeersagressie’.”

Gevaarlijk invoegmanoeuvre

Volgens een getuige kwam het tot een geschil na een gevaarlijk invoegmanoeuvre waarbij een aanrijding tussen beide voertuigen maar nipt voorkomen werd.

“Het slachtoffer gedroeg zich erg agressief, het was al de tweede keer dat hij uit zijn wagen sprong om verhaal te komen halen bij de andere partij", klinkt het. “Volgens mij reed de bestuurder weg in een paniekreactie en had hij absoluut niet de intentie het slachtoffer omver te rijden. Hopelijk kan hij snel zijn verhaal doen aan de politie en komt het goed met het slachtoffer.”

Het kruispunt werd volledig afgesloten zodat hulp- en politiediensten hun werk konden doen