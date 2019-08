Bestuurder op de bon die al rijdend foto’s maakt van politiecontrole Sander Bral

21 augustus 2019

14u25 0

Aan de Wolvenberg in Berchem was er maandag een verkeersactie van de politie. Het verkeersondersteuningsteam van de regio Centrum legde de focus op de aanwezigheid van boorddocumenten, gordeldracht en het gebruik van de gsm tijdens het rijden.

69 voertuigen werden gecontroleerd. In twee uur en een half werden achttien overtredingen vastgesteld. Het ging onder andere om twee bestuurders die over de berm reden en drie automobilisten die rondreden met een vervallen keuringsbewijs.

Eén bestuurder droeg geen gordel, een andere had een voorlopig rijbewijs en had nog een passagier bij die niet aan de juiste voorwaarden voldeed. Twee motorrijders werden beboet omdat ze niet in orde waren met hun uitrusting. Tot slot werden twee bestuurders betrapt toen ze met hun mobiele telefoon bezig waren. Eén van hen was zelfs al rijdend foto’s aan het maken van de controlepost.