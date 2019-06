Berchems schepen Janick Doré (N-VA) vier weken werkonbekwaam na aanrijding met vluchtmisdrijf Sander Bral

22 juni 2019

16u13 2 Berchem Berchems schepen voor economie en middenstand Janick Doré ligt in het ziekenhuis na een ongeval met vluchtmisdrijf. In de nacht van vrijdag op zaterdag reed hij met zijn Vespa de Paardenmarkt op waar hij werd aangereden door een personenwagen, die daarop wegvluchtte. De wagen is intussen teruggevonden door de politie. De bestuurder blijft spoorloos.

Het is een zwoele nacht van vrijdag op zaterdag. Na het sluiten van zijn eigen brasserie De Ketel rijdt de Berchemse schepen Janick Doré op zijn Vespa via de Leien richting het café van zijn pluszoon. “Op het kruispunt met de Paardenmarkt loopt het volledig mis”, herbeleeft Doré, die intussen al onder het mes is gegaan in het Stuivenbergziekenhuis. “Ik draai de Paardenmarkt in waar een aantal wagens staan te wachten voor het rode licht richting de Leien. Opeens verliest één van de bestuurders zijn geduld en schiet met zijn wagen de file uit. Er zitten twee jonge gasten in die wagen, ze komen recht op mij af gereden. Ik probeer de wagen nog te ontwijken maar ik kom te laat. Knal, frontale botsing.”

Getuigen gaan dader achterna

“De bestuurder stopt niet, hij duwt met zijn wagen mijn beschadigde Vespa uit de weg en rijdt verder richting Leien, door het rode licht”, gaat de schepen verder. “In zijn manoeuvre tikt hij een andere wagen aan die in de file voor het rode licht stond te wachten. De bestuurder van die wagen pikt dat niet, zeker na het ongeval met vluchtmisdrijf waar hij net getuige van was, en rijdt achter de twee gasten aan. Een derde voertuig, van Antwerp Tax, zet ook de achtervolging in. Althans, dat is wat de politie me achteraf vertelde in het ziekenhuis, zelf lag ik onwetend op de grond, met pijn aan mijn schouder en knieën.”

Bestuurder wordt opgespoord

“De getuigen die de aanrijder volgden, hebben onze teams kunnen aansturen”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie. “Daardoor hebben we het voertuig snel kunnen vinden in de nabijgelegen Biekorfstraat. De bestuurder en zijn passagier, waar sprake over was, waren toen al gaan vliegen. Het onderzoek wordt verdergezet, ze worden opgespoord. Op de motorkap van het voertuig vonden we de smartphone van het slachtoffer terug. Die was blijkbaar tijdens het ongeval uit zijn zak gekatapulteerd en was de hele rit op de motorkap van de aanrijder blijven liggen.”

Vier weken werkonbekwaam

“Ik ben intussen geopereerd aan mijn sleutelbeen”, gaat Doré verder. “De breuk was te dicht bij de halswervel om op een natuurlijke manier te laten helen. Ze hebben het moeten oplossen door er een plaatje tussen te stoppen. Ik ben vier weken werkonbekwaam verklaard. Erg gezellig als je twee zaken moet runnen en er een districtsraad voor de deur staat”, lacht de schepen groen. “Bovendien was ik net bezig om eventueel nog een derde zaak over te nemen, ook in Berchem. Ik heb geen tijd om vier weken te recupereren, één week zal wel volstaan zeker?”

Janick Doré zoekt zondag het ziekenhuis alweer te verlaten. “Ik ben mobiel, ik moet er gewoon voor zorgen dat mijn arm zo weinig mogelijk beweegt. Zitten en liggen thuis gaat net zo goed als zitten en liggen in het ziekenhuis, toch?”

Naast schepen voor middenstand, horeca en economie, markten en foren, evenementen en feestelijkheden en stadsmakers runt Janick Doré ook twee zaken. Brasserie De Ketel in Berchem en brasserie W44 in Schilde. Binnenkort mogelijk een derde zaak in Berchem.