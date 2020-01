Berchemnaren klinken op het nieuwe jaar AMK

19 januari 2020

Berchem Vandaag, zondag 19 januari, werd er in Berchem geklonken op het nieuwe jaar 2020 tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van het district op het plein in de Zillebekelaan.

Van 14 uur tot 17 uur was het weer even nieuwjaarsdag in de Zillebekelaan in Berchem. Tijdens de nieuwjaarsdrink verkochten Berchemse verenigingen hapjes en drankjes, en het district trakteerde elke bezoeker op twee consumpties naar keuze. Coverband Boenk Eroep zorgde voor de muziek, en vrienden, familie en buren hieven het glas op 2020.