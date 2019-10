Beeld Puff Marshie verhuist tijdelijk naar MAS voor expo Cool Japan BJS

11 oktober 2019

16u37 0 Berchem ‘Puff Marshie’, het bekende witte beeld van kunstenaar Yoshitomo Nara, verhuist op dinsdag 15 oktober tijdelijk van de Fruithoflaan in Berchem naar het MAS op het Eilandje. Daar loopt van 18 oktober tot 19 april de tentoonstelling ‘Cool Japan’, over de wereldwijde fascinatie voor de Japanse beeldcultuur.

Yoshitomo is een superster in Japan en de Verenigde staten. Hij is te plaatsen in de Japanse popart-traditie met collega’s als Takashi Murakami. Zijn werk wordt gereproduceerd als snoepdoosjes, ansichtkaarten en poppen, en past naadloos in de Japanse liefde voor merchandise en anime.

Puff Marshie

Het beeld is een typisch werk van Yoshitomo, waarin kinderen en trouwe viervoeters vaak de hoofdrol spelen. In vorm is ‘Puff Marshie – Antwerp Version’ echter eerder atypisch voor de kunstenaar. Vooral het ontbreken van kleur valt op, het formaat is eerder uitzonderlijk en ook maakt hij niet zo vaak buitenbeelden. Hoewel Yoshitomo in series werkt - vandaar het ‘Antwerp version’ in de titel - verschilt elk exemplaar licht van de andere door formaat, een andere oogopslag of afwerking. Dit beeld werd in 2006 geproduceerd voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Beeldhouwkunst!’ over actuele sculptuur in het Middelheimmuseum. Later kreeg het een plek op de hoek van de Fruithoflaan en Grotesteenweg.

Het beeld wordt op dinsdag 15 oktober van zijn huidige locatie verhuisd naar het MAS en komt daar als alles volgens plan verloopt rond de middag aan. Het zal daar deel uitmaken van de tentoonstelling ‘Cool Japan’.

Expo

De expo ‘Cool Japan’ in het MAS neemt de bezoeker mee in de wereldwijde fascinatie voor de Japanse beeldcultuur. Unieke historische stukken tonen hoe iconen uit de hedendaagse Japanse popcultuur, zoals Naruto, Sailor Moon en Hello Kitty, vanuit een lange traditie komen en hoe oude en nieuwe Japanse kunst de wereld blijven inspireren.