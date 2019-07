Bar Brilschans sluit opnieuw Berchemse zomer af BJS

12 juli 2019

Bar Brilschans is er weer. Van 22 tot en met 25 augustus strijkt de zomerbar weer neer in het Berchemse Brilschanspark. Er is kinderanimatie voor de allerjongsten. En je kan er ook komen luisteren naar gratis muziekoptredens. Onder meer Ertebrekers, Raf Van Brussel en Patrick Riguelle hebben hun komst bevestigd.