Aspirant-inspecteurs beboeten 62 foutparkeerders Sander Bral

16 januari 2020

15u23 0

Het politie wijkteam van de Junostraat in Berchem controleerde met behulp van twee aspirant-inspecteurs op verkeersovertredingen en foutparkeerders. In totaal werden 62 foutparkeerders beboet. Ook werden in totaal achttien boetes uitgeschreven voor onder meer gebrekkige gordeldracht, gsm-gebruik achter het stuur, vervallen autokeuringen en het negeren van een rood licht.