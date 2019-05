Arts (57) plots overleden na hartaderbreuk Annelin Marien

28 mei 2019

18u00 0 Berchem Dokter Erwin Durieux is zaterdagnacht op 57-jarige leeftijd onverwacht overleden aan een hartaderbreuk. Hij had een succesvolle praktijk op de Gitschotellei in Berchem, waar hij veel patiënten ontving. Veel mensen zijn erg aangedaan door het plotse overlijden van de geliefde dokter.

Dokter Erwin Durieux had een praktijk in Berchem met zijn vrouw, die kinesiste is. “Wij hadden een goede praktijk, en verder deden wij ook alles samen”, zegt zijn vrouw. “Zijn dood komt zo plots en onverwacht, want hij was een zeer sportief en gezond man. We deden samen verre reizen, hij werkte nog in de tuin, en de dag voor zijn dood hebben we samen nog een fantastische dag gehad. Hij was een enorm liefhebbende echtgenoot, een man uit de duizend.” De familie wil zijn dood graag verder in intieme kring verwerken.

Eén van zijn patiënten is Soren (26) uit Berchem, die hem omschrijft als een arts met erg veel empathie. “Hij was een unicum, in die zin dat hij effectief zijn tijd nam voor zijn patiënten, hij was geen doorsnee huisarts. Hij luisterde naar uw verhaal, hielp u met alles wat hij kon, en zelfs voor een griepje draaide hij u binnenstebuiten. Tegenover sommige andere dokters zag hij patiënten niet als bandwerk.” Ook bij Jopke (58) uit Wommelgem komt het overlijden van dokter Durieux hard aan. “Ik kwam telkens vanuit Wommelgem naar de praktijk van dokter Durieux, dus je kan nagaan wat voor een persoon hij was! Ik mag zeggen dat het tussen ons toch van het eerste moment goed klikte en we een wederzijds respect hadden voor elkaar. Deze dokter nam altijd zijn tijd om zijn patiënten te onderzoeken, en dat met de nodige humor. Ik denk dat dit bij veel mensen hard aankomt, en ook bij mij.”