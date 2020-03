Antwerps marketingbureau brengt getroffen handelaars en klanten samen op cadeaubonnenplatform Sander Bral

19 maart 2020

16u35 0 Berchem De huidige maatregelen in de strijd tegen corona hebben enorme gevolgen voor lokale handelaars. De Vlaming toont zich echter solidair en is er een overrompeling aan hartverwarmende initiatieven zoals het massaal aankopen van cadeaubonnen. Met ‘wijkomenterug.be’ brengt het Antwerpse communicatiebureau Marbles alle deelnemende handelaars én klanten gratis samen op één platform.

Het digitale marketingbureau Marbles uit Berchem (Antwerpen) slaat de handen in elkaar met verschillende partners en lanceert het platform ‘wijkomenterug.be’ ter ondersteuning van alle getroffen lokale handelaars.

“Meteen na de sluiting van de cafés en later ook alle winkels zagen we op sociale media de éne oproep om massaal bonnen aan te kopen opduiken na de andere”, zegt Kim Theunis van Marbles. “Op die manier kunnen alle getroffen zaakvoerders toch op z’n minst de vaste kosten blijven betalen. Heel erg mooie initiatieven, maar erg gespreid en onoverzichtelijk. Met Marbles hebben we daar een oplossing voor gevonden.”

Kivalo

Handelaars kunnen zich gemakkelijk en gratis aansluiten op het platform ‘wijkomenterug.be’ en hun eigen online cadeaubonnensysteem koppelen. “Zaakvoerders die zo’n systeem nog niet hebben, kunnen zich momenteel kosteloos aanmelden op het al bestaand cadeaubonnenplatform Kivalo, dat wij ook uitbaten. Normaal gezien kost dat 399 euro maar in deze crisistijden doen wij dat gratis om de lokale handelaars te steunen.”

Bezoekers van ‘wijkomenterug.be’ kunnen met filters cadeaubonnen zoeken van winkels in hun eigen gemeente en per sector. Zo kan er gezocht worden naar kledingwinkels, kappers en sauna’s maar evengoed restaurants of cafés. Wanneer de crisis voorbij is, kan de bon pas ingewisseld worden. Alle handelaars kunnen zich aanbieden. Het platform is momenteel enkel in het Nederlands beschikbaar dus Marbles richt zich vooral op Vlaanderen, Brussel en Nederland. Een kleine honderd handelaars hebben zich al ingeschreven op het platform.

Expertise

“Als ondernemer kan ik me goed voorstellen dat de handelaars in ons land bange tijden tegemoet gaan”, benadrukt Tom Herrijgers, ceo van Marbles. “Onze werknemers hebben de luxe om zonder al te veel problemen van thuis uit verder te kunnen werken. Ik vind het dan ook onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen en onze expertise in te zetten om deze crisis draaglijker te maken voor iedereen.”

Meer info via wijkomenterug.be.