Antwerps jong talent in de boksring tijdens 'ROUND 3' in Berchem AMK

13 november 2019

13u48 0 Berchem Zes Antwerpse vechtsportclubs organiseren op zaterdag 30 november Round 3, een boksgala waar jong Antwerps talent in de boksring staat.

Voor het derde jaar op rij slaan zes erkende Antwerpse vechtsportclubs (The Bulldogs, Team Unbreakable, Said Gym, Team Trooi, Antwerp Piranhas en Boxing Instruction Merksem) de handen in elkaar voor Round 3. Sporthal Het Rooi in Berchem vormt op zaterdag 30 november het decor voor het boksgala, waar Antwerpse atleten vanaf 16 jaar de kans krijgen zich te bewijzen. Er worden meer dan 1.000 toeschouwers verwacht, en het evenement wordt trouwens volledig in elkaar gebokst door zo’n 65 vrijwilligers.

Een standaardticket kost 20 euro. Voor een VIP-ticket betaal je 40 euro. Niet-clubleden kopen hun ticket bij boksclub The Bulldogs (Bredabaan 210 in Merksem) op zaterdag 16 of 23 november, telkens tussen 9:30 uur en 13:30 uur.