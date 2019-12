39 bestuurders negeren parkeerverbod Sander Bral

10 december 2019

Het politiewijkteam van de Junostraat heeft maandag een verkeerscontrole georganiseerd in hun zorggebied. 39 bestuurders negeerden het parkeerverbod op plaatsen waar je enkel mag stilstaan. Eén bestuurder parkeerde op de verhoogde berm en acht op het voetpad. Twee keer werd iemand op het verdrijvingsvlak betrapt. Een aanhangwagen werd geverbaliseerd wegens langdurig parkeren. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij in een dubbele file stond.

Negentien bestuurders stonden tegen de richting in geparkeerd. Ook bestuurders die aan een gele onderbroken lijn, op een busstrook en vijf meter voor een zebrapad stonden, kregen een gas-boete verkeer. Net als zeven bestuurders die op de middenberm parkeerden. Drie keer werd een onmiddellijke inning uitgeschreven voor iemand die de rijrichting niet volgde, iemand die de richtingaanwijzer niet gebruikte en aan iemand wiens voertuig niet gekeurd was.

Eén persoon kreeg een proces-verbaal omdat hij in de verboden richting reed, geen rijbewijs of identiteitskaart op zak had en zonder geldige verzekeringsdocumenten op pad was. Tot slot kreeg iemand een bon omdat de keuring al vier maanden vervallen was. Er was ook iemand die lachgas gebruikt had. Die deed vrijwillig afstand van de gasfles.