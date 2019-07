37-jarige man overleden bij gezinsdrama in Antwerpen, 72-jarige vader zwaargewond Sander Bral

16 juli 2019

16u58 68 Berchem In het Antwerpse district Berchem is een 37-jarige man om het leven gekomen bij een gewelddadig incident. Zijn 72-jarige vader werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident deed zich voor in de Koninklijkelaan aan het Nachtegalenpark.

“Het is nog te vroeg om informatie te geven over het incident of de context ervan”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We bevestigen een ernstig incident op het adres dat zich wellicht in de familiale sfeer heeft afgespeeld. Bij aankomst troffen we een dode en een zwaargewonde aan. Die laatste werd overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft een veiligheidszone ingesteld en de nodige diensten, zoals het parket en het labo, gecontacteerd.