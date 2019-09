‘Vriendelijke’ bankbediende pluimt demente bejaarde (96) voor 85.000 euro Patrick Lefelon

30 september 2019

14u06 2 Berchem De 40-jarige bankbediende Dimitri G. uit Mechelen probeerde de rechters maandagmorgen te overtuigen van zijn “speciale vriendschapsband” met de alleenstaande, dementerende L. (96) uit Berchem. Die speciale band leverde hem een deel van haar erfenis op. De openbare aanklager beticht hem van fraude, eist 15 maanden cel en de verbeurdverklaring van 85.000 euro.

Dimitri G. werkte in het bankfiliaal van BNP Paribas Fortis op de Fruithoflaan in Berchem. Daar maakte hij kennis met de 96-jarige L., een vereenzaamde dame zonder kinderen. De vrouw woonde in een appartement wat verderop in de straat. Dagelijks kwam zij langs de bank voor een praatje met haar favoriete bediende Dimitri G. Van het één kwam het ander. Dimitri G. ging ‘s middags bij haar lunchen, nam wat boodschappen mee, reed haar rond met de auto en vergezelde haar op etentjes met vriendinnen.

Mevrouw L. was hoogbejaard en leefde geïsoleerd. En er werd een begin van dementie bij haar vastgesteld. Van die drie factoren maakte Dimitri G. misbruik om haar te bestelen Familie slachtoffer

Constructie bedacht

De richtlijnen van de BNP Paribas Fortis zijn nochtans duidelijk: een bankbediende mag enkel zakelijke contacten onderhouden met klanten.

Dimitri G. vond de situatie tussen hem en de 96-jarige L. ‘nogal specifiek.’ “Het is des mensens dat sommige personen ondanks hun leeftijdsverschil erg close worden”, vertelde Dimitri G. Toen L. hem 20.000 euro wilde schenken als bijdrage voor zijn nieuw appartement, bedacht Dimitri G. een constructie. Hij stortte het geld van L. naar de rekening van zijn moeder, en daarna naar zijn eigen rekening.

Tussendoor haalde hij tienduizenden euro af van de rekening van L. of deed overschrijvingen via haar ‘easy banking account’. Dimitri G.: “Altijd op haar vraag en met haar goedkeuring.”

105.000 euro gestolen

De verre familie van L. rook echter onraad en lichtte de bank in. Dimitri G. bekende aan de antifraudedienst van BNP Paribas Fortis dat hij een constructie had opgezet voor de schenking. Dezelfde avond trok hij naar L. en liet haar een schenkingsdocument schrijven.

Voor de familie van L. staat het vast dat Dimitri G. een geslepen oplichter is . “Mevrouw L. was hoogbejaard en leefde geïsoleerd. En er werd een begin van dementie bij haar vastgesteld. Van die drie factoren maakte Dimitri G. misbruik om haar te bestelen”, aldus de familie.

Ook het openbare ministerie is die mening toegedaan. Aanklager Sylvie Van Baden: “Mevrouw L. gaf haar goedkeuring voor de geldafhalingen? Dat betwijfelen wij. Zij wist niet eens dat zij een ‘easy banking account’ had. Nadat hij was ontslagen, benaderde Dimitri G. een tweede potentieel slachtoffer: een 97-jarige vereenzaamde dame. Hij wist haar vertrouwen te winnen met uitstapjes naar Planckendael. De bank rook onraad en verwittigde de dame.”

Volgens het openbaar ministerie is het aannemelijk dat mevrouw L. 20.000 euro heeft geschonken aan Dimitri G. voor het appartement. Voor alle andere geldopnames, geraamd op 85.000 euro, is er geen enkel bewijs van toestemming van mevrouw. De aanklager vraagt een verbeurdverklaring voor 85.000 euro en vordert een celstraf van 15 maanden tegen Dimitri G.

De advocaat van Dimitri G. vroeg de vrijspraak over de hele lijn.

De rechters spreken zich uit op 28 oktober.