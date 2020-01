‘Koorvlam’ van World Choir Games komt naar Berchem AMK

29 januari 2020

17u11 0 Berchem De World Choir Games, zeg maar de Olympische Spelen voor zangkoren, vinden deze zomer plaats in Antwerpen en Gent. Om iedereen warm te maken voor dit internationaal zangfestijn gaat er nu in Vlaanderen een koorvlam rond.

De koorvlam wordt op zondag 19 april ontvangen door de Berchemse koren Couleur Vocale en De Theatergarage. De koren willen die dag zoveel mogelijk mensen samenbrengen in Berchem om samen te zingen. In de voormiddag worden er workshops georganiseerd om jong en oud het Berchems volkslied aan te leren, in de namiddag wordt de koorvlam ontvangen en volgt een optreden in het cultureel centrum van Berchem. De koorvlam komt aan vanuit Lanaken, en na Berchem reist ze door naar Mortsel.