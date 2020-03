‘Explosie’ blijkt knal te zijn van losgekomen dakpannen Sander Bral

02 maart 2020

15u48 0 Berchem De Antwerpse brandweer kreeg maandagmiddag een melding van een ontploffing binnen in de Turkooisstraat in Berchem. Bij aankomst van de brandweer bleek er niet veel aan de hand te zijn. Om een nog onbekende oorzaak waren er een aantal dakpannen van een rijhuis op het dak van een aanpalende woning terecht gekomen. Een ongeruste poetsvrouw belde de brandweer na de luide klap.

Gelukkig bleek de melding van ‘explosie’ sterk overroepen bij aankomst van de hulpdiensten. De brandweer controleerde beide woningen en al snel bleek er geen gevaar te zijn. Mogelijk vlogen er door de wind enkele dakpannen van het dak van de éne woning op het dak van het aanpalend rijhuis.

“Dat gaf blijkbaar een luide knal, waardoor een poetsvrouw die in de woning aan het werk was, ongerust werd en de hulpdiensten verwittigde”, legt brandweerwoordvoerder Jasmien O uit. “Onze diensten controleerden de woning. Niemand raakte gewond.”

Met een ladderwagen legde de brandweer de losgekomen dakpannen terug op zijn plaats. Daarvoor was er even verkeershinder in de Turkooisstraat.