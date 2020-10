Benneth Vaelen (Renolim Borgloon): “De derbyzege tegen FULL Hasselt is meer dan verdiend” Lucien Claessens

03 oktober 2020

22u54 0 Met 8 op 12 heeft Renolim Borgloon zijn start in de hoogste reeks van het Futsal niet gemist. De manschappen van coach Petros Papanicolaou namen nu ook de maat van Full Hasselt en wonnen de derby met afgetekende 5-2 cijfers. Benneth Vaelen blikt tevreden terug op de succesvolle competitiestart: “Wij zijn een vriendengroep en gaan voor elkaar door het vuur. Die inzet en strijdlust zorgen tegelijkertijd voor prima resultaten. Wat wil je meer?”, vraagt Benneth Vaelen zich af.

Had je zulke uitslagen voor het seizoen durven voorspellen, Benneth?

“Neen, dit resultaat is buiten verwachting. Zoals je weet hebben net voor het seizoen een vijftal spelers afgehaakt omwille van de onzekere financiële middelen. Zes blijvers bewaarden het vertrouwen in de club. Als je dan zulke cijfers kunt voorleggen, is dit super.”

Met FULL Hasselt stond de eerste Limburgse derby op het programma. De belangen waren groot?

“Vele spelers hadden eerder een band met deze club. Dat maakte die wedstrijd speciaal. De zenuwen waren dan ook gespannen. De eerste helft waren we niet goed bij de les en keken bij de pauze tegen een 1-2 achterstand aan.”

Na de rust namen jullie meteen het heft in handen en bogen met ruime cijfers de achterstand om.

“We zetten meteen druk en toen de Hasseltgoalie met een zware tackle Vanderheyden onderuithaalde en terecht rood kreeg, gingen we erop en erover. In de tweede helft waren we echt top en pakten een over verdiende driepunter.”

Aanvallend loopt het bijzonder vlot. Met Paulus, Vanderheyden en jezelf telt Borgloon drie spelers in de top van de doelpuntenmakers. Een verklaring?

“Joren Paulus trof achtmaal raak en Vanderheyden en ik elk vijfmaal. Een verklaring hiervoor? We zijn een echte vriendengroep en kennen elkaar reeds jaren. We weten blindelings hoe we moeten lopen. Soms is even naar elkaar kijken voldoende om openingen te creëren. Maar het zal ook wel met vertrouwen te maken hebben. Door de vele wisselmogelijkheden zitten we veel frisser. Dat scheelt ook.”

Volgende week reizen jullie naar Topsport Antwerpen. Dat wordt een tegenstander van en ander kaliber?

“Topsport Antwerpen hoort inderdaad bij top van België. Anderzijds moet elke wedstrijd gespeeld worden. Met onze huidige vorm weet je nooit. De bal is rond en we zullen onze huid duur verkopen. Je weet toch dat we vierde staan en maar één puntje minder tellen dat de top van België”, knipoogt Benneth Vaelen.

Ook trainer-coach Petros Papanicolaou toonde zich meer dan tevreden.

“Het steekt allemaal goed in elkaar en we blijven prima presteren. Ik hoef je niet te vertellen dat de sfeer optimaal is”, geniet Petros Papanicolaou een dag later nog na. “Vooral na de rust speelden we op hoog niveau. De uitsluiting van de Hasseltdoelman vlak na de pauze was beslissend, maar was niet het keerpunt. We speelden daarvoor reeds beter en hadden de wedstrijd in de tweede helft meteen in handen genomen.”

Vorige week gaven jullie tegen Chatelet en 1-4 voorsprong uit handen. Even was er sprake van dat je opnieuw zou gaan meevoetballen?

“Zolang het goed draait, blijf ik coachen. Langs het plein heb je een beter zicht op het terrein en kun je sneller ingrijpen. Anderzijds begrijp ik de vraag om mee te spelen ook. Soms kan ik misschien op het terrein voor rust zorgen. We zullen wel zien en ondertussen ga ik wel wat meetrainen zeker”, wikt Maasmechelaar Papanicolaou zijn woorden.