BELOOFD IS BELOOFD. Hoe goed worden Oostende, Hasselt, Halle, Brasschaat en Sint-Niklaas bestuurd? Wij zoeken het uit in elke Vlaamse stad en gemeente

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de beloftes die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt werden? Wij zoeken het ook de komende weken voor elke Vlaamse gemeente uit.

Komt de renovatie van de sporthal in uw gemeente op tijd in orde? Krijgt de lokale jeugdbeweging het beloofde nieuwe onderkomen? En kan uw gemeentebestuur zich aan de belofte houden om de belastingen niet te verhogen? Het is een kleine greep op de vragen waar we u een antwoord op krijgt.

Elke dag zal onze regioredactie een resem gemeenten doorlichten aan de hand van vijf, tien of zelfs twintig beloftes die destijds gemaakt zijn. Is er al veel uitgevoerd? Wanneer staan de andere beloftes nog gepland? En ook belangrijk: wat voert uw bestuur niét uit?

Is uw stad of gemeente al aan bod gekomen? Check het in ons dossier. Zit uw stad of gemeente er nog niet bij? Hou dan de pagina van uw gemeente zeker goed in de gaten de komende weken.

Hieronder alvast enkele steden die deze week aan bod kwamen.

Oostende

Volledig scherm Burgemeester Bart Tommelein. © Photo News

De restauratie van het Thermae Palace houdt elke Oostendenaar bezig. Die zou tegen 2024 klaar moeten zijn, zo werd aanvankelijk gezegd. De restauratie zal zo’n 80 miljoen euro kosten, maar is dat allemaal wel haalbaar? Het gemeentebestuur wilde in 2018 ook inzetten op een autoluwe binnenstad. In het bestuursakkoord ging het onder meer over randparkings en slimme camera’s. Hoe ver staat het bestuur daarmee? We gingen ook in toerismekantoor Hotel Terminus, de armoede in de stad en de inzet voor het klimaat.

Sint-Niklaas

Volledig scherm Burgemeester Lieven Dehandschutter. © Joris Vergauwen

De paradepaardjes van het gemeentebestuur waren de herinrichting van de Grote Markt en de bouw van een nieuw zwembad. We zochten uit waar het bestuur met die ideeën uit 2018 staat. Daarnaast wilden ze ook de personenbelasting met 1 procent verlagen. Is dat al gelukt? Ten slotte had de coalitie ook als doel om het politiekorps uit te breiden naar 190 personeelsleden. Dat is namelijk een absoluut minimum om op volle kracht te kunnen draaien in een stad als Sint-Niklaas.

Brasschaat

Volledig scherm Titelvoerend burgemeester Jan Jambon. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In Brasschaat zwaait Jan Jambon de plak, maar Philip Cools is er waarnemend burgemeester. Hij evalueert samen met ons het gemeentebeleid. Zo wilden ze daar aan het begin van de legislatuur twee nieuwe scholen bouwen. Is de weerstand in de buurt nog steeds zo groot? En wat deed het gemeentebestuur tot nu toe aan de geurhinder op het recyclagepark? Cools heeft het onder meer ook over Park De Mik en het Armand Reusensplein.

Hasselt

Volledig scherm Burgemeester Steven Vandeput. © Karolien Coenen

Heel wat Hasselaren kijken uit naar een vernieuwde stationsomgeving. Wat wordt daar momenteel aan gedaan? In 2018 zei het huidige stadsbestuur ook dat ze van de Abdij van Herkenrode dé trekpleister van Hasselt willen maken. Hoeveel geld wordt daar eigenlijk voor vrijgemaakt? En hoe zit het met de sociale woningen, die op verschillende plaatsen in de stad moesten verrijzen? Steven Vandeput maakte even tijd om toelichting te geven bij de meest prangende vragen.

Halle

Volledig scherm Burgemeester Marc Snoeck. © Bart Kerckhoven

Een nieuwe bib is een van de belangrijkste patrimoniumprojecten van de stad. Door de coronacrisis is de kostprijs met € 700 000 gestegen. Verandert dat iets voor het bestuur? Verder wordt er ook veel ingezet op sport en beweging. Zo wil Halle meer mensen op de fiets krijgen. Wat merk je vandaag al van die plannen in het straatbeeld? En hoe staat het met de nieuwe sporthal De Bres? Burgemeester Marc Snoeck geeft uitleg.

