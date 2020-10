Belofte Alex Colman wint in Bornem: “Ik hoop snel op meer duidelijkheid” Redactie

09 oktober 2020

10u56 1 In Bornem mocht Alex Colman voor de derde keer dit seizoen het hoogste podium betreden. Gezien de zeer beperkte kalender is dat een knap resultaat dat wellicht andere ploegleiders niet zal ontgaan zijn. Toch weet de Moerzeekse beloften nog niet waar hij volgend seizoen aan toe is en dat is frustrerend.

De winst in Bornem kwam er na een knappe solo en ‘rare’ wedstrijdomstandigheden. “Ik voelde onmiddellijk aan dat de wind voor een snelle ontknoping kon zorgen. Er waren premiesprinten en die inspireerden me om snel voor de aanval te kiezen. Eén ronde bleef ik solo voorop, maar dan liet ik me terug inlopen. Uiteindelijk geraakten we met een vijftal toch weer weg uit het peloton. Dat groepje werd herleid tot een trio. Op een bepaald moment nam Benjamin Verraes me een premiesprint af. Het is een ongeschreven wet in het peloton dat een renner die het kopwerk heeft gedaan in een ronde, ook de premie mag opstrijken. Ik dacht daar aanspraak op te maken, maar Benjamin dacht daar anders over. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Ik was een beetje op mijn teen getrapt (lacht) en besloot om solo stevig door te trekken. Vijf ronden lang bleef ik voor alle concurrenten uitrijden. Het was zwaar afzien, maar het loonde. Ik beschouwde het als een goede algemene repetitie met het oog op het Belgisch kampioenschap dat volgende week in Lokeren wordt georganiseerd.”

Belgisch kampioenschap

Wat verwacht Alex Colman van dat BK? “Ik heb het vandaag nog verkend. Het is een mooie ronde met veel brede straten. Er is een kasseistrook van 1.700 meter, maar die ligt er deftig bij. Ik ga niet zeggen dat het parcours helemaal mijn ding is, toch is het voor mij ‘aanvaardbaar’. Ik hoop wel op regen en wind, zodat er snel een beslissing kan vallen.”

Toekomstperspectief

Alex Colman koos dit seizoen voor het Britse Canyon. Wat brengt de toekomst? “Momenteel is alles zeer vaag. Ik hoop snel op meer duidelijkheid. Omwille van corona kon ik me niet bewijzen in de UCI-koersen. Hopelijk gaat dat nu niet tegen mij spelen, want mijn uitslagen in de andere koersen zijn wel goed. Die onzekerheid is niet plezant. Er zijn wel contacten momenteel en dat stemt me hoopvol.”