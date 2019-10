Zelfbediening in bib zorgt voor persoonlijker advies en betere service Kristien Bollen

01 oktober 2019

11u57 0 Bekkevoort D e Bekkevoortse bib neemt vanaf vandaag het zelfbedieningstoestel (RFID) officieel in gebruik. Met dit toestel kunnen bezoekers eenvoudig zelf bibliotheekmaterialen inleveren en ontlenen.

Je maakt je keuze uit het beknopte keuzemenu op het aanraakscherm, je legt je materialen op de glasplaat en je vraagt al dan niet een ticketje. In te leveren materialen plaats je, na het inleveren, meteen zelf op de boekenkar naast het zelfbedieningstoestel zodat ze meteen terug uitleenbaar zijn. Als je iets moet betalen, dan kan je dat regelen aan het toestel. Je kan betalen met contant geld of met bankcontact. Hoewel het toestel eenvoudig te bedienen is, staan de bibliotheekmedewerkers natuurlijk klaar om te helpen indien nodig. Aarzel niet om uitleg te vragen.

Breng wel altijd je lidkaart of elektronische identiteitskaart mee en ook de boeken die je wilt verlengen.

RFID ?

RFID (Radio Frequency Identification) is de opvolger van de barcodetechnologie. Het is een radiogestuurde identificatiemethode waarbij gegevens opgeslagen worden op een chip. Die chip bevindt zich in een RFID-tag. In alle bibliotheekmaterialen werd een RFID-chip aangebracht die alle info over het werk draagt. Antennes in de zelfbedieningstoestellen registreren aan de hand van radiogolven de signalen van de chip en identificeren zo de titel.

Voordelen

Eén van de grootste voordelen van het zelfontleensysteem is de privacy bij het ontlenen van materiaal. Daarnaast kan je zelf de inname of ontlening van je boeken controleren. Het is niet de bedoeling om je bibliotheekervaring onpersoonlijker te maken. De bibliotheekmedewerkers hebben nu meer ruimte om de bezoekers van de bib persoonlijker te begeleiden en ze zo nog beter van dienst te zijn.