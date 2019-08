Woning onbewoonbaar na garagebrand Kristien Bollen

20 augustus 2019

In de garage van een woning in de Hulstraat in Bekkevoort is in de nacht van maandag op dinsdag rond middernacht brand uitgebroken in de garage van een woning. De bewoners van het huis, een koppel en hun dochter, lagen op dat ogenblik te slapen, maar werden tijdig wakker door de geurhinder. Toen ze zichzelf in veiligheid brachten en de woning verlieten, zagen ze dat de garage in brand stond. De brandweer kon niet voorkomen dat die vernield werd, wel werd de woning gevrijwaard. Helaas liep die wel aanzienlijke rookschade op. Vermoedelijk werd de brand veroorzaak door een defect aan de elektriciteitskast.