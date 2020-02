Wijn uit Thuis proeven? Dat kan nu in Petrushoeve: “Ik wilde Feniks een eigen leven laten leiden” Geert Mertens

07 februari 2020

07u48 6 Bekkevoort Wie de wijn Feniks uit ‘Thuis’ wil degusteren, kan terecht op het wijndomein Petrushoeve aan de Halensebaan in Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort). Wijnboer Gerry Calders produceert niet enkel de wijn, in de wijngaard vinden ook de buitenopnames van de dagelijkse fictiereeks plaats. Op dit moment wordt de wijn in een houten kist aangeboden, maar er volgen nog meer gadgets.

Een paar jaar geleden was de productie van Thuis op zoek naar een mooie locatie om te filmen. Het bedrijf Stevenson van het personage Kobe, dat een eigen wijn - Feniks - op de markt bracht, is immers een belangrijke verhaallijn. Enkele domeinen werden bezocht en de Petrushoeve bleek de beste troeven in handen te hebben. “Het is hier heel rustig en ze kunnen mooie shots maken van de wijngaarden op de heuvels”, weet Gerry.

Positieve reacties

Calders kwam met het idee op de proppen om de wijn ook echt te produceren. “Eerst waren er flessen Feniks-wijn met een gewoon geprint etiket te zien, op dit moment zijn ook de echte flessen al te zien”, lacht hij. Aan de aanwezigheid van de acteurs is hij ondertussen gewend geraakt. “Ze werken hier soms urenlang voor maar een beperkt aantal minuten film. Natuurlijk hebben ze de wijn al geproefd. Ze zijn erg geïnteresseerd in wat we doen. Tot nu toe heb ik alleen nog maar positieve reacties gehoord.”

Houten kistjes

“Ik sta ook volledig achter de Feniks-wijn”, gaat hij verder. “Neen, de Feniks-wijn is niet de wijn van de Petrushoeve met een ander etiket. Voor Feniks gebruiken we de druiven van twee domeinen: die van de Hagelander en de Petrushoeve. Op die manier creëren we een unieke smaak. Op dit moment is er een witte en rode Feniks. De houten kistjes, die we zelf hebben laten maken, zijn binnenkort ook op televisie te zien.”

In de toekomst wil Gerry met nog meer gadgets uitpakken. “In de zomer pakken we uit met een ijsemmer en we hebben nog meer ideeën. Het is de bedoeling dat we, op termijn, een heel assortiment zullen hebben.”

Of hij nu niet veel extra bezoekers krijgt? “Dat valt wel mee”, zegt hij. “Elke week stopt er wel iemand om van onze wijnen te proeven maar of het nu is omdat we in Thuis te zien zijn of gewoon uit interesse voor de Hagelandse wijnen, weet ik niet.”

Het jonge wijndomein - Gerry kocht het domein in 2013 aan - is op enkele jaren tijd een grote speler geworden. Het beschikt niet alleen over vier eigen wijnen, ook een schuimwijn, brandewijn, gin en appelsap werden gelanceerd. En nu komen de Feniks-wijnen er ook bij. De wijnboer gaat nog verder uitbreiden. “Dit jaar gaan we opnieuw 1,6 ha extra aanplanten”, gaat hij verder. “Dat brengt het totaal op 7,5 ha.”

Calders verzorgt ook de uitbating van het toeristisch centrum van de Vlaamse wijn, Vinobelga, dat in het ouderlijk huis van Rik Daems aan de Diestsesteenweg is gelegen. Daarnaast organiseert hij ook talloze activiteiten op het domein. Zo vindt op zaterdag 25 en zondag 26 april ‘Kunst op het domein’ plaats. Leden van kunstkring TWIKS stellen dan hun werken tentoon.”

Voor meer informatie over het wijndomein Petrushoeve: www.petrushoeve.be.