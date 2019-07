Wegdek komt omhoog door hitte vdt

25 juli 2019

18u05 24

Door de hitte is op sommige plaatsen in het Hageland het wegdek omhoog gekomen. Dat was onder meer het geval aan de Oude Tiensebaan in Bekkevoort. In de richting van Glabbeek was de weg onderbroken en moest het verkeer langs één rijbaan passeren. De politie plaatste verkeersborden om bestuurders te waarschuwen. En ook aan de Ambachtenlaan in Tienen kwam het wegdek op verschillende plaatsen omhoog. Er werden onmiddellijk herstellingen uitgevoerd.