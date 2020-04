Wandelen, vraagjes beantwoorden en opdrachten uitvoeren voor jong en oud DDH

20 april 2020

16u45 2 Bekkevoort In Bekkevoort kan je voortaan deelnemen aan een actieve wandeltocht door de gemeente. Tijdens het wandelen krijg je op verschillende stopplaatsen een opdracht of moet je een quizvraag oplossen.

Het initiatief is een samenwerking van de Chiro Bekkevoort, Scouts Assent, KLJ Molenbeek-Wersbeek en de dienst vrije tijd van de gemeente. “Sinds de start van de coronamaatregelen merken we dat veel gezinnen op stap zijn in Bekkevoort.. Om de gezinnen met kinderen wat uitdaging te bieden tijdens de wandelingen bedachten we dit idee. Ik ben dan ook bijzonder blij met dit initiatief”, reageert schepen van jeugd Raf Vanmeensel (Ons Dorp).

De wandelingen werden in de verschillende deelgemeenten uitgestippeld en vertrekken telkens aan de kerk. . “In het centrum bijvoorbeeld gaat de wandeling over de zogenaamde ‘Bekkevoortse Ommetjes’, dat is een wandelpad destijds aangelegd door de provincie over een afstand van zo’n 5 km. In de deelgemeenten vertrek je ook aan de kerk en daar zijn de wandelingen bewegwijzerd. Het leuke zijn de opdrachten die je onderweg moet uitvoeren of de vragen die je voorgeschoteld krijgt. Zo hebben wij met het gezin al gestapt als een robot of een prinses, hebben we met krijt een boodschap geschreven en zijn we op zoek gegaan naar de vijf dieren in het speelbos. Jong en oud kan zich amuseren met dit initiatief”, besluit de schepen. Meer informatie krijg je bij de dienst vrije tijd van Bekkevoort of bij de jeugdverenigingen.