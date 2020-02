Voormalig profwielrenner krijgt werkstraf van 46 uur voor wapenbezit EDLL

19u23 0 Bekkevoort Voormalig Belgisch wielrenner Guido Van Calster is door de Leuvense rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur. Er werd bij de 64-jarige man uit Bekkevoort een vuurwapen gevonden, zonder vergunning.

Tijdens een huiszoeking op 12 februari 2019 werd er bij voormalig Belgisch wielrenner Guido Van Calster een vuurwapen gevonden. Daar is normaal een vergunning voor nodig, maar die had hij dus niet. De oud-wielrenner beweert niet te weten dat het vuurwapen thuis op zijn kast lag. De correctionele rechtbank van Leuven acht die bewering ongeloofwaardig en legt de 64-jarige man uit Bekkevoort nu een werkstraf op van 46 uur.

Guido was profwielrenner van 1978 tot 1989 en boekte onder meer overwinningen in de Ronde van België en de ronde Aragón. Na zijn carrière bleef hij onder meer als motard actief in het wielermilieu.