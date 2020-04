Vlaams-Brabant lanceert app voor het Hageland Lokale handelaars die nog actief zijn oplijsten in app DDH

01 april 2020

13u55 0 Bekkevoort De provincie Vlaams-Brabant lanceert een eigen platform voor het Hageland waarop alle lokale ondernemingen die nog beschikbaar zijn voor hun klanten tijdens de coronacrisis gebundeld worden. Onder andere de gemeente Bekkevoort maakte bekend aan te sluiten en zo een overzicht te voorzien van alle lokale lokale handelaars in de regio die nog actief zijn.

Via de zogenaamde “Happy Hageland” app krijg je een overzicht van alle handelaars in het Hageland die nog actief zijn. De initiatiefnemers achter de al bestaande platforms “VlaanderenOnline” en “HagelandOnline” werken hiervoor samen en lanceren het tijdelijk online platform voor ondernemers en inwoners.

De gebruiker vindt in de gratis Happy Hageland app een knop met hart-icoon die linkt naar de pagina met actieve zaken in zijn gemeente. Bedrijven kunnen zich op die webpagina ook makkelijk registreren en ook gemeentebesturen kunnen hun gemeente erop aanmelden en de bereikbare handelaars toevoegen. De deelnemende Hagelandse gemeenten zijn momenteel Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw en Bekkevoort. “Dit initiatief zorgt ervoor dat de winkeliers, hun personeel en hun klanten maximaal beschermd zijn tegen het coronavirus. Ik hoop dat vele andere gemeenten mee in dit project stappen. Via “Bekkevoort Helpt” kunnen ouderen en kwetsbare inwoners al langer gebruik maken van een gratis boodschappendienst die wordt geleverd door niet minder dan 50 vrijwilligers samen met het gemeentepersoneel. Op die manier hopen wij tegemoet te komen aan de noden van elkeen”, zegt waarnemend burgemeester van Bekkevoort Benny Reviers.

De lokale handelaars in Bekkevoort zijn alvast blij met het feit dat ook hun gemeente aansluit. “De gemeente is zeer aanwezig op facebook en andere sociale media en informeert de bevolking goed over de initiatieven in de gemeente. Ik sta volledig achter het aansluiten bij dit platform en hopelijk helpt het om mensen te laten kopen bij lokale handelaars die nog actief zijn. Geloof me vrij we kunnen alle steun gebruiken”, zegt Ilse Vanhentenrijk die deel uit maakt van de middenstandsraad in Bekkevoort en een krantenwinkel uitbaat.

Het platform is nieuw en de initiatiefnemers verwachten dat ook andere gemeenten nog zullen aansluiten. Vanaf volgende week zijn online betalingen mogelijk via dit platform en de app. “Veel van onze lokale handelaars, land- en tuinbouwers, streekproducenten en hoeve-verkopers blijven actief in deze periode. Daar zijn we terecht trots op. Men weet echter niet altijd wie dit zijn en hoe men er terecht kan voor een bestelling”, legt gedeputeerde Monique Swinnen uit. “Wij zijn verheugd dat we met dit platform onze lokale ondernemers een hart onder de riem kunnen steken en klanten kunnen helpen hun weg naar hun lokale Hagelandse zaken te vinden. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant steunen we dit initiatief waar we kunnen”.

De “Happy Hageland” app kan je gratis downloaden via de iOS app store of de Android Play Store. Je kan de app ook downloaden via https://happyhageland.be

