Veertiger van fietspad gemaaid

29 april 2020

1

In Bekkevoort is een 45-jarige fietser overleden na een verkeersongeval. Hij werd maandagmiddag van het fietspad gemaaid door een bestelwagen die in dezelfde richting reed. Het slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Het parket stelde een deskundige en een wetsdokter aan om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de bestuurder - een vijftiger uit Bekkevoort - van z'n baan afweek. Volgens de eerste vaststellingen zou er alvast geen sprake zijn van overdreven snelheid. De chauffeur legde ook een negatieve adem- en speekseltest af.