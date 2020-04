Twee schapen doodgebeten, twee vermist: het werk van een wolf? Kristien Bollen

09 april 2020

17u27 2 Bekkevoort Een landbouwer uit Bekkevoort heeft twee schapen vermist. Twee andere schapen werden doodgebeten.Mogelijk zijn de schapen het slachtoffer geworden van een wolf op doortocht. Medewerkers van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) hebben intussen een DNA-staal genomen. Dat zal meer duidelijkheid moeten scheppen of de moordende daad effectief het werk is van een wolf.

De gruwelijke feiten speelden zich reeds af vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag. In de deelgemeente Molenbeek-Wersbeek stelde een landbpuwer ‘s anderendaags vast dat er twee schapen doodgebeten lagen in de weide, twee andere schapen waren vermist.

Niet het werk van een hond

Volgens jager van de Wilbeheereenheid “De Bekkevoortste” Johan Pelgrims is dit zeker niet het werk van een hond. Zo een schaap weegt makkelijk 40 à 50 kilogram. Als je weet dat dan ook nog eens bij één van de schapen de ruggenwervel is doorgebeten... Bovendien zijn de schapen tientallen meters meegesleept. Twee zijn zelfs verdwenen dus is die ‘meegenomen als prooi’. Geen enkele hond is tot zoiets in staat. Laten we eerlijk zijn. Ook voor een vos is een schaap een veel te grote prooi. pluimvee tot daar aan toe, maar zeker geen schaap. Zolang we geen staalhard bewijs hebben kunnen we dus niet met zekerheid zeggen dat dit effectief het werk is van een wolf, maar toch kan ik je dit voor tachtig procent verzekeren dat dit wel het geval is. We mogen niet vergeten dat er een wolf eerder is gespot in, ja sorry, Wolfsdonk bij Aarschot en vorige week nog Herentals. Dat is allemaal niet zo heel ver van hier. Ik durf dus toch met tachtig procent zekerheid zeggen dat dit het werk is van een wolf. “Bij één van de schapen is de ruggenwervel bovenaan volledig doorgebeten”, zegt Pelgrims. “Dat kan alleen een wolf. Sommige schapen zijn tientallen meters meegesleept. Zo’n schaap weegt al vlug 40 tot 50 kilogram. Een hond kan dat niet”, aldus nog Pelgrims. “Ik ben tachtig procent zeker”, besluit Pelgrims,”dat we hier te maken hebben met een wolf.”

Resultaat DNA afwachten

Enkele medewerkers van het INBO waren toevallig in de buurt en hebben enkele DNA-stalen afgenomen. Daaruit zal moeten blijken of de doodgebeten en vermiste schapen in Bekkevoort effectief het werk was een wolf. Al kan dat helaas nog even duren. “Door de coronamaatregelen ligt momenteel ons labo stil. Enkel dringende zaken behandelt men momenteel. DNA-analyse is typisch een handeling waarbij je met meerdere personen bezig bent en aangezien we de afstandsregel en niet kunnen handhaven worden deze zaken uitgesteld” zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO. “Er is al wel een dossier opgemaakt en de stalen zijn in goede omstandigheden bewaard. Het is dus geen probleem om die pas over enkele weken of zelfs maanden te analyseren.”