Truckshow brengt gevaren van de dode hoek onder de aandacht Tom Van de Weyer

08 juli 2019

09u31 0

De vijfde editie van de Truckshow gaat door op zaterdag 10 en zondag 11 augustus in en rond het sportpark De Heide, aan de Oude Leuvensebaan 111B. De organisatoren rekenen op 600 trucks op het terrein. Er zijn al 350 inschrijvingen.

Voor het eerste staat een thema centraal. “De dode hoek veroorzaakt 50 ongevallen per jaar met vrachtwagens. Eén vijfde hiervan is met dodelijke afloop. Hier moet dringend iets aan gedaan worden”, zegt Pieter van Dooren, voorzitter van de organiserende vzw Truckers for Life. “Het ganse weekend zijn er workshops die wijzen op de gevaren van de dode hoek.”

De workshops worden gegeven door Atrium, een privaat opleidingscentrum voor bus- en vrachtwagenchauffeurs. Rond een truck op het terrein worden de dode hoeken afgebakend met matten. Het publiek kan zelf ervaren waar je moet lopen en fietsen om in het zicht van de chauffeur te blijven. De organisatoren zetten nog verder in op verkeersveiligheid. De toegang tot het terrein wordt dit jaar aangeduid met signalisatie in vier verschillende kleuren.

Acteur Marijn Devalck (Boma van FC De Kampioenen) die peter is van het evenement, kruipt ook dit jaar mee achter het stuur voor de grote rondrit op zondag. De opbrengst van de Truckshow gaat opnieuw naar goede doelen. Vorig jaar bracht het evenement 21.000 euro op.

Het volledige programma met activiteiten en optredens vind je op www.vzwtruckersforlifebekkevoort.be.